Вассерман: "Кремль переиграл Запад потому, что Путин непредсказуем”

События, разворачивающиеся в мире после начала российской спецоперации на Украине, обусловлены политическим вектором, взятым президентом России Владимиром Путиным, который оказался — неожиданно для коллективного Запада — очень и очень эффективным.

Так считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

В беседе с "ЦарьГрадом" он отметил, что сейчас спецоперация уже вступила в фазу поэтапного разгрома противника потому, что "никто пока не смог предугадать его (Путина) действия, хотя многие пытались". Причём, по словам политолога, не только за рубежом, но и у нас:

"Я, например, давно не пытаюсь прогнозировать действия Владимира Путина, лишь отмечаю в спорных обстоятельствах, что каждый раз, когда мне казалось, что Путин не прав, дальнейший ход событий показывал, что это я ошибался”, — признался Вассерман.

Путин, отмечает Вассерман, особенно внимателен к качественным теориям, тогда как Запад, напротив, придерживается практических методов:

"Отвечая на очередной удар западных санкций, нанесенный недоброжелателями по Москве, глава российского государства учел как сильные стороны России, так и наиболее уязвимые места недружественных стран. Не могу сказать, что президент точно знал о состоянии экономики Запада, но он, несомненно, понимал, что, когда они вступят с нами в драку, им будет хуже, чем нам”, — подчеркнул политик.