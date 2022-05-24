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Автор Ольга Лебедева

Пол Крейг Робертс: Путин воюет, как генерал Ли

Мир

Замедление российской спецоперации на Украине, которую Киев и его союзники уже поспешили объявить переломным моментом, после чего начнётся победное шествие ВСУ, на самом деле происходит по решению Москвы.

Пол Крейг Робертс: Путин воюет, как генерал Ли

Так разъяснил происходящее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, такая тактика выбрана ради того, чтобы дать возможность мирному населению эвакуироваться и избежать жертв. Чему, напомним, активно мешают украинские военные, предпочитающие удерживать граждан своей страны "на линии огня", ведь за ними так удобно прятаться.

Глава оборонного ведомства подтвердил, что российские военные не наносят ударов по инфраструктуре, где могут находиться мирные жители:

"Российские Вооруженные силы в отличие от украинских не нападают на гражданскую инфраструктуру, в которой могут находиться люди. Выявленные огневые позиции и военные объекты противника атакованы с применением высокоточного оружия", — заверил Шойгу.

Говоря об украинских властях, он отметил, что Киев прибегает к "террористическим" методам против собственного народа:

"Националисты проводят демонстративные расстрелы тех, кто отказывается участвовать в боевых действиях, блокируют выезд мирных жителей из городов, используя их в качестве живого щита, и размещают танки и артиллерию в жилых районах".

Киев воюет по американским лекалам

Экс-чиновник Белого дома администрации Рональда Рейгана, а ныне популярный в Америке политический обозреватель Пол Крейг Робертс, анализируя тактику российских войск на Украине, сравнил Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина со знаменитым генералом армии Конфедерации в Гражданской войне в США Робертом Эдвардом Ли:

"Ли однажды сказал своим солдатам: "Мы сражаемся только с вооруженными людьми. Мы не можем отомстить за обиды, перенесенные нашим народом, не унизив себя в глазах тех, чье отвращение было вызвано зверствами наших врагов, и не оскорбив Бога, которому принадлежит месть. В отличие от южан северяне подвергали мирных жителей Юга изнасилованиям и грабежам. Эта печальная традиция была продолжена во времена Второй мировой войны, которую Америка и Англия превратили в войну против мирного населения. А потом — во Вьетнаме, Ираке, Афганистане… На Донбассе Запад тоже ведет войну террором".

Россия же, по словам американского политического аналитика, "воюет совершенно иначе":

"Путин запретил своим солдатам использовать тяжелое вооружение против гражданских объектов на Украине. И этим пользуется противник, который активно прикрывается мирными жителями.

Для Путина же подобное неприемлемо. У него есть моральный принцип, которым он не жертвует ради победы. Другими словами, он воздерживается от применения насилия против гражданских лиц не потому, что ожидает за это похвалы, а потому, что это его добродетель”, — подчеркивает Робертс, отмечая, что "эта добродетель настолько чужда современному западному сознанию, что трактуется им как нерешительность и слабость". — Поэтому провокации против русского медведя множатся, а красные линии Москвы не замечаются. Всё это вместе приближает мир к ядерной войне".

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Что препятствует победе России на Украине? Вся правда о ситуации на фронте
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сергей шойгу владимир путин пол крейг робертс
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