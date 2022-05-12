Эксперт Норин: перелом в спецоперации наступит после окружения ВСУ в Донбассе

Перелом в боевых действиях на Украине наступит после окружения группировки ВСУ в Донбассе. Однако до этого ещё далеко. Такое мнение высказал военный историк Евгений Норин.

Аналитик заметил, что проводить аналогии, сравнивая уничтожение славянско-краматорской группировки с Курской дугой, как это делают некоторые эксперты, неправильно. Эта аналогия поверхностная, исходящая из того, что в Донбассе тоже дуга, пояснил специалист в беседе с Украиной.ру.

По его словам, для окружения донбасской группировки нужно вводить резервы. Однако есть ли они там или нет на самом деле, ему неизвестно, добавил историк.

Ранее Норин объяснил, что сделают с боевиками в "Азовстали", если они откажутся сдаваться.