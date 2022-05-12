Эксперт Норин: боевиков в "Азовстали" просто физически замуруют

Засевшие на "Азовстали" в Мариуполе нацисты, несмотря на своё тяжёлое положение, пока не собираются сдаваться. Боевики надеются, что политики договорятся, и их эвакуируют. Однако перспективы такого сценария невелики.

Могут ли националисты продержаться там достаточно долго, например, несколько месяцев, и какую тактику нужно выбрать российским военным, ответил военный историк Евгений Норин.

Эксперт заметил в интервью Украине.ру, что не знает сколько они продержатся. Тут всё будет зависеть от того, какие у них резервы боеприпасов и продовольствия, пояснил он.

А вот чисто физически перекрыть им доступ наверх российские военные могли бы, просто всё там завалив, считает специалист.

"Почему мы до сих пор этого не сделали, я не знаю, но в какой-то момент их там чисто физически замуруют и оставят помирать, если они сами не сдадутся", - высказал своё мнение собеседник издания.

Он также добавил, что после освобождения "Азовстали" наши силы перебросят на один из флангов прорыва, вполне возможно, в Донбасс, где попытаются возобновить завязшее сейчас наступление.