Засевшие на "Азовстали" в Мариуполе нацисты, несмотря на своё тяжёлое положение, пока не собираются сдаваться. Боевики надеются, что политики договорятся, и их эвакуируют. Однако перспективы такого сценария невелики.
Могут ли националисты продержаться там достаточно долго, например, несколько месяцев, и какую тактику нужно выбрать российским военным, ответил военный историк Евгений Норин.
Эксперт заметил в интервью Украине.ру, что не знает сколько они продержатся. Тут всё будет зависеть от того, какие у них резервы боеприпасов и продовольствия, пояснил он.
А вот чисто физически перекрыть им доступ наверх российские военные могли бы, просто всё там завалив, считает специалист.
"Почему мы до сих пор этого не сделали, я не знаю, но в какой-то момент их там чисто физически замуруют и оставят помирать, если они сами не сдадутся", - высказал своё мнение собеседник издания.
Он также добавил, что после освобождения "Азовстали" наши силы перебросят на один из флангов прорыва, вполне возможно, в Донбасс, где попытаются возобновить завязшее сейчас наступление.
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