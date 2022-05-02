Источник РИА Новости: нового председателя ЛДПР выберут 25 мая

Съезд ЛДПР, на котором планируется выбрать нового лидера партии взамен умершего Владимира Жириновского, состоится 25 мая.

Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни, с которой поступил в больницу ещё в начале февраля 2022 года. Политика похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось, что преемником Жириновского может стать губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Кроме того, среди других претендентов на пост называются депутат Госдумы Алексей Луговой, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и руководитель комитета по региональной политике Алексей Диденко.

"Съезд ЛДПР пройдёт 25 мая", — пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

6 апреля в Минздраве РФ заявили, что врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского, оказывая всю необходимую медицинскую помощь.