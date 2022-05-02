EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Источник РИА Новости: нового председателя ЛДПР выберут 25 мая

Политика

Съезд ЛДПР, на котором планируется выбрать нового лидера партии взамен умершего Владимира Жириновского, состоится 25 мая.

Источник РИА Новости: нового председателя ЛДПР выберут 25 мая

Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни, с которой поступил в больницу ещё в начале февраля 2022 года. Политика похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось, что преемником Жириновского может стать губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Кроме того, среди других претендентов на пост называются депутат Госдумы Алексей Луговой, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и руководитель комитета по региональной политике Алексей Диденко.

"Съезд ЛДПР пройдёт 25 мая", — пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

6 апреля в Минздраве РФ заявили, что врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского, оказывая всю необходимую медицинскую помощь.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
Темы лдпр владимир жириновский
Sberbank
Новости
Politico: на стороне Киева "воюют" сотни хорошо подготовленных американцев
Источник РИА Новости: нового председателя ЛДПР выберут 25 мая
Шольц пообещал помочь "голодающим и бедным" странам из-за Украины
Handelsblatt: эмбарго на нефть из РФ — эксперимент с неизвестным исходом для ЕС
Трамп: при Байдене США "пришлось умолять" о пощаде Россию и ОПЕК
CGTN: НАТО хочет "пошатнуть" Тихоокеанский регион ради мирового господства
Лавров: гиперзвуковое оружие РФ — гарантия преодоления ПРО США
В Турции обозвали Зеленского "глупым комиком" из-за слов про туристов РФ
Никарагуа: Россия борется с нацистами на Украине, которых поддерживает Запад
Пушков: планы Берлина отказаться от газа РФ к 2024 году "выглядят утопическими"
Популярное
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"

Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Военные новости
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Силовые структуры
В Донбассе сформирован новый нацбатальон "Свобода", состоящий из россиян
Силовые структуры
США и Украина занесли ракетный "серп" "Жнеца" над половиной России
Александр Шторм Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной Александр Шторм Усам Оздемиров Россия бросила вызов Западу. Кого поддержит мир? Усам Оздемиров Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова
Силовые структуры
Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО
Мир. Новости мира
В Германии раскритиковали посла Украины после его похода на бал
Генерал-майор Столяров: Запад требует от Киева нанести ракетный удар по России
Силовые структуры
Генерал-майор Столяров: Запад требует от Киева нанести ракетный удар по России
Последние материалы
Затянувшийся полёт: зачем немецкий канцлер полетал над Северным полюсом
Politico: на стороне Киева "воюют" сотни хорошо подготовленных американцев
Источник РИА Новости: нового председателя ЛДПР выберут 25 мая
Мир на грани сырьевого шока: первые уже "пошли"
Шольц пообещал помочь "голодающим и бедным" странам из-за Украины
Handelsblatt: эмбарго на нефть из РФ — эксперимент с неизвестным исходом для ЕС
Трамп: при Байдене США "пришлось умолять" о пощаде Россию и ОПЕК
CGTN: НАТО хочет "пошатнуть" Тихоокеанский регион ради мирового господства
Лавров: гиперзвуковое оружие РФ — гарантия преодоления ПРО США
В Турции обозвали Зеленского "глупым комиком" из-за слов про туристов РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников