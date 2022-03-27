Преемником Жириновского может стать Дегтярёв - СМИ

На случай продолжительной болезни лидера ЛДПР Владимира Жириновского обсуждаются его возможные преемники. Это место может занять губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, сообщает РБК со ссылкой на собеседника в Госдуме и два источника, близких к администрации президента.

На случай, если потребуется выбрать председателем ЛДПР Дегтярёва, прорабатываются варианты возвращения его в Москву. Источники агентства при этом отмечают, что до принятого решения ещё далеко.

Ещё один кандидат — Андрей Луговой. Начало его политической карьеры, как и в случае с Дегтяревым, не связано с Жириновским.

Среди других претендентов называется глава думского комитета по труду Ярослав Нилов и глава комитета по региональной политике Алексей Диденко. Однако эти кандидаты начали политическую карьеру в ЛДПР. Их имена менее предпочтительны на место лидера ЛДПР, отметил собеседник агентства.

Напомним, представители фракции ЛДПР в Госдуме РФ сообщили, что обратились в Генпрокуратуру после распространения дезинформации о смерти лидера партии Владимира Жириновского. После этого Дегтярёв рассказал правду о "смерти" Жириновского.