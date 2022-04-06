Минздрав РФ: врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского

Представители Минздрава РФ прокомментировали смерть руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Как подчеркнули в ведомстве, медики делали всё, чтобы спасти политика.

"Ведущие специалисты, врачи до последнего боролись за его (Жириновского. — Прим. ред.) жизнь, оказывая всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", — заявили в пресс-службе Минздрава РФ, передаёт РИА Новости.

Также в министерстве выразили соболезнования родным и коллегам депутата. По информации ведомства, Жириновский скончался в результате тяжёлой и продолжительной болезни.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Жириновский умер. Причиной смерти оказалась тяжёлая болезнь, заявил председатель российского парламента.

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