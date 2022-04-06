Памяти Жириновского: от популизма к популярности

Председатель Либерально-демократической партии России и руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский не просто первое лицо этой партии, но и само олицетворение либерально-демократических преобразований в нашей стране. Противник компартии, он высоко оценивал достижения советской эпохи. Любовь к Отчизне не застилала ему горькую правду о ней. Он говорил так, что его хотелось слушать.

Взошедший на небосклон политики

Звезда Жириновского впервые взошла, если не на политическом Олимпе, то в медийном пространстве России, в 1996 году, когда он был выдвинут кандидатом в Президенты Российской Федерации от ЛДПР. Это произошло не в одночасье, а было очередной ступенькой в карьере одного из самых ярких политических деятелей последних тридцати лет.

В интервью главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой, отвечая на вопрос, чем отличалась его первая избирательная кампания 1993 года от последующих, бессменный руководитель ЛДПР сказал: "Разница между теми и нынешними выборами в том, что тогда были первые выборы в совсем другой парламент, и это были честные выборы. Поэтому и победила партия, которая вызвала к себе наибольшее доверие. Власть боялись заниматься фальсификацией, да у неё и не было для этого механизма, поскольку ещё не было своих ручных избирательных комиссий. Они не могли дать команду: "Подтасуйте, припишите победу "Демроссии"!" Выборы по партийным спискам тогда прошли честно, и ЛДПР на них победила".

В немалой степени этому способствовали эмоциональные выступления Владимира Вольфовича и его звучащие порой на грани фола заявления. Порой его высказывания приводили к судебным искам: кто-то обижал его, кого-то обижал он. Словесные перепалки и перебранки не давали журналистам и публике забыть о существовании Жириновского. "Апельсиновый сок" на долгое время стал мемом. Порой это вредило имиджу серьёзного политика. Вопреки совету Марка Твена, что "правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце", Владимир Вольфович именно швырял правду в лицо.

Он говорил важные вещи, например, "выделить по миллиарду рублей каждому русскому беженцу из Чечни и по 10 млрд руб. каждой семье убитого солдата", а запомнилось, что русский солдат омоет свои сапоги в Индийском океане. Он предлагал "провести ревизию итогов приватизации" и обеспечить всех россиян земельными ресурсами для ведения семейного бизнеса, но в памяти оседали бойкие афоризмы — "каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки". Потом Жириновский открещивался от таких вульгарных вещей, которые рассчитаны на невзыскательный электорат, но они тянулись за ним шлейфом.

От популизма к популярности

С годами Жириновский не унимался, хотя в выражениях становился сдержаннее. К характерному для него напору прибавлялся уже не эпатаж выступающего с трибуны "агитатора, горлана-главаря", но и тонкого аналитика. Как никому другому Жириновскому удавалось говорить о сложных вещах так, что его хотелось слушать и интеллектуалу, и далёкому от политики человеку. Наутро люди пересказывали сказанное Вольфовичем накануне.

Семь лет назад лидер ЛДПР в очередной раз на исторических примерах показал, что многовековая вражда Запада к России не скоро закончится.

"Европа всегда не любила и боялась Россию. Старая Европа не готова воевать с нами, но упрекать Россию, унижать её, поддерживать санкции — с удовольствием. У них есть определённая к нам враждебность. Это неправильно. Незаслуженно. Мы их освободили в 45-м. Принесли им мир и свободу. Но это вековая ненависть. Наполеон всю Европу взял, а мы его разгромили. Гитлер Европу взял, а мы его разгромили. Это будет продолжаться. Чем сильнее мы будем, тем больше они будут нас бояться, но у нас выхода нет. Мы не хотим погибать", — отметил Владимир Жириновский в интервью Pravda.Ru.

Пророчества Жириновского, касающиеся судьбы других государственных образований:

были высказаны задолго до нынешних событий.

Жириновский неоднократно заявлял, что он крещёный и венчанный. И хотя сказанное им: "Я — единственный православный", простим ему грех гордыни.

Упокой, Господи, душу раба Твоего новопреставленного Владимира, и прости ему вся согрешения его вольная и невольная и даруй ему Царствие Небесное.

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