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Автор Юлия Миленина

Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО

Мир

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв поделился очередным "предсказанием" лидера ЛДПР Владимира Жириновского о тайной цели Североатлантического альянса.

Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО

Губернатор опубликовал в Telegram-канале слова председателя ЛДПР из книги "Пророк в своём Отечестве". Оказалось, Жириновский ещё в 2006 году заявлял, что главная цель НАТО — это Крым, а не Украина.

"НАТО не нужна Украина, — говорил он в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской "элите", среди которой были нынешние заправилы хунты Тягнибок и Порошенко, — ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушёл наш флот и подойти ближе к Орлу, Курску и Краснодару", — процитировал Дегтярёв Жириновского.

Он также добавил, что лидер ЛДПР всегда считал Украину "проходной площадкой" для НАТО. Политик неоднократно подчёркивал: Североатлантический альянс никогда не примет эту страну в свой состав.

"Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином", — отмечал Жириновский.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы лдпр нато хабаровский край владимир жириновский
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