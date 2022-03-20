"Не слушали Жириновского? А зря": Монтян напомнила пророчество лидера ЛДПР

Известная правозащитница Татьяна Монтян напомнила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупреждал Украину о последствиях, если киевские власти решат вступить в НАТО.

Адвокат и общественный деятель из Украины Татьяна Монтян опубликовала в собственном Telegram-канале архивную запись эфира политического ток-шоу. Ведущий Савик Шустер помимо украинских политиков пригласил и Владимира Жириновского. Тогда глава партии ЛДПР предупреждал Украину и Грузию, что если они захотят присоединиться к Североатлантическому альянсу и откажутся от нейтрального статуса, их ждут очень серьёзные последствия.

"Не слушали Жириновского. А зря… Жириновский предупреждал", - отметила правозащитница.

Сбылось предсказание Владимира Вольфовича и о будущих протестах на Донбассе, которые Киев попытается подавить силой, что вынудит Россию вступить в конфликт.

Монтян напомнила, что участники передачи посмеялись над "потешным Жириком", считали его слова клоунадой и стремлением развеселить публику. Последние события показали абсолютную правоту Жириновского. Попытка Украины встать на западный путь развития, войти в Евросоюз и присоединиться к странам-членам НАТО расколола украинское общество. Итогом стали все последующие события, в том числе спецоперация Вооружённых сил РФ в Донбассе.

Ни Европа, ни США не торопятся помогать Украине, а ведь это именно на этом строился расчёт киевского режима.

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