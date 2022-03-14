Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв начал публиковать выдержки из своих книг с "пророчествами" руководителя ЛДПР Владимира Жириновского о событиях на Украине и судьбе президента страны Владимира Зеленского.
По словам губернатора, он с 2005 года собирает "предсказания" лидера ЛДПР. В своём Telegram-канале Дегтярёв сообщил, что сделает несколько постов с различными высказываниями Жириновского.
"Итак, начинаем. Жириновский весной 2021 года: "Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины", — написал глава Хабаровского края.
Он добавил, что лидер ЛДПР "предсказал будущее" не только Украины, но и других государств.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Он объявил, что принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины, а также призвал военных ВСУ добровольно сдавать оружие.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.