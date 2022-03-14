EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Опубликовано одно из "пророчеств" Жириновского об Украине и Зеленском

Мир

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв начал публиковать выдержки из своих книг с "пророчествами" руководителя ЛДПР Владимира Жириновского о событиях на Украине и судьбе президента страны Владимира Зеленского.

Опубликовано одно из "пророчеств" Жириновского об Украине и Зеленском

По словам губернатора, он с 2005 года собирает "предсказания" лидера ЛДПР. В своём Telegram-канале Дегтярёв сообщил, что сделает несколько постов с различными высказываниями Жириновского.

"Итак, начинаем. Жириновский весной 2021 года: "Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины", — написал глава Хабаровского края.

Он добавил, что лидер ЛДПР "предсказал будущее" не только Украины, но и других государств.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Он объявил, что принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины, а также призвал военных ВСУ добровольно сдавать оружие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Жириновский озвучил план Запада по разделу России
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы лдпр хабаровский край владимир зеленский владимир жириновский
Sberbank
Новости
Вирусолог рассказал об опасности выявленного в Китае подвида "омикрона"
Депутат Бундестага Вагенкнехт: поставки оружия Киеву только усугубляют кризис
Российский бомбардировщик Ту-160 лучше B-2 Spirit по всем характеристикам
Зеленский вдруг вспомнил о Киевской Руси. И поспешил ею прикрыться
Политолог объяснил, почему Россия не вводит ответные санкции против Запада
Япония призвала к реформированию Совбеза ООН из-за "буйства" России
Опубликовано одно из "пророчеств" Жириновского об Украине и Зеленском
Мурадов призвал сделать русский язык на Украине вторым государственным
Психиатр Шуров дал советы, как перестать беспокоиться в сложившейся ситуации
Массовая шпиономания на Украине стала головной болью СБУ
Популярное
Мир. Новости мира
Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.

Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину
Зеленский пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с русскими
Мир. Новости мира
Зеленский пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с русскими
Политика. Новости и аналитика
"Помогите! Направьте авиацию!": нацисты в Мариуполе умоляют Киев о помощи
Политика. Новости и аналитика
Арестованный мэр Мелитополя признается и сдает подельников
Любовь Степушова Что на самом деле обсуждает Слуцкий с Подоляком по Украине? Любовь Степушова Людмила Черткова Украинцы, за что воюете? Людмила Черткова Василий Амирджанов В Госдуме анонсировали культурозамещение Василий Амирджанов
Силовые структуры
Из 200 прибывших на Украину иностранных наёмников 170 испугались воевать
Новости Украины
Неонацист "Боцман"* объявил охоту на чеченцев
Украинцы, за что воюете?
Новости Украины
Украинцы, за что воюете?
Последние материалы
Политолог объяснил, почему Россия не вводит ответные санкции против Запада
Япония призвала к реформированию Совбеза ООН из-за "буйства" России
Опубликовано одно из "пророчеств" Жириновского об Украине и Зеленском
Мурадов призвал сделать русский язык на Украине вторым государственным
Психиатр Шуров дал советы, как перестать беспокоиться в сложившейся ситуации
Массовая шпиономания на Украине стала головной болью СБУ
В Казахстане озвучили число погибших во время массовых январских беспорядков
Вирусолог объяснил снижение коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
Крым и Донбасс связали сухопутным коридором, заявил Мурадов
У освобождённого села в ЛНР найдено массовое захоронение убитых ВСУ луганчан
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников