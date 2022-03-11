Как Жириновский отнёсся к спецоперации на Украине после выхода из комы

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского вывели из медикаментозной комы. Соратники политика объяснили, как руководитель партии оценил события на Украине.

Когда в стране происходили важные события, Владимир Вольфович находился в реанимации с диагнозом "коронавирусная инфекция".

75-летнего политика пришлось ввести в медикаментозный сон, чтобы лечение прошло более эффективно.

Вышедший из комы парламентарий, по словам руководителя пресс-службы ЛДПР Александра Дюпина, отнёсся к спецоперации на Украине с "большим энтузиазмом".

"Он воспринял все решения по этой теме, ещё в конце февраля, с большим энтузиазмом. Он убежден, что Россия преодолеет трудности, в конце концов, победит и будет преуспевать. Всё это он излагал ещё задолго до начала спецоперации на Украине", — цитирует слова Дюпина издание "Подъём".

Сегодня,11 марта, стало известно, что Жириновский пришёл в сознание.

На скорую спецоперацию на Украине глава ЛДПР намекал ещё в 2021 году.

"Мы можем принять другую программу, а какую, вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный", — объяснял Владимир Вольфович.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен