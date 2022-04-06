Володин: Жириновский ушел из жизни

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский скончался.

"После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России", — написал Володин в своём telegram-канале.

Владимир Жириновский руководил фракцией ЛДПР с 2011 года. Он много участвовал в политической жизни России: был зампредом Госдумы, делегатом в Совете Европы, не раз участвовал в президентских выборах. Свою деятельность он начал еще при Советском Союзе. За жизнь Жириновский издал немало авторских работ о России и политике в стране.

Володин сообщил об этом на заседании Госдумы, объявлена минута молчания, само заседание прервано.