Российские дипломаты покинули Токио под аплодисменты и "Прощание славянки"

Высланные японскими властями российские дипломаты покинули здание посольства под громкие аплодисменты и марш "Прощание славянки". В торжественной атмосфере с представителями дипмиссии от России попрощались их коллеги, которые остаются в Токио.

Япония высылает 8 российских дипломатов

В начале апреля японские власти объявили восемь российских дипломатов персонами нон-грата. Представители дипмиссии в ответ заявили, что это "недружественный шаг" в отношении России.

Как подчеркнул посол Михаил Галузин, это непродуктивное решение со стороны Токио.

Российские дипломаты покинули здание дипмиссии в Японии с "высоко поднятой головой", резюмировал посол.