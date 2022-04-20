Высланные японскими властями российские дипломаты покинули здание посольства под громкие аплодисменты и марш "Прощание славянки". В торжественной атмосфере с представителями дипмиссии от России попрощались их коллеги, которые остаются в Токио.
В начале апреля японские власти объявили восемь российских дипломатов персонами нон-грата. Представители дипмиссии в ответ заявили, что это "недружественный шаг" в отношении России.
Как подчеркнул посол Михаил Галузин, это непродуктивное решение со стороны Токио.
Российские дипломаты покинули здание дипмиссии в Японии с "высоко поднятой головой", резюмировал посол.
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Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.