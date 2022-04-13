Дипломат и представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Япония находится на стороне неонацистов и поддерживает их, после того, как убрала батальон "Азов" из списка террористов.
"Японская сторона изъяла из национального обзора ситуации в области международного терроризма за 21 год упоминание украинского националистического батальона "Азов"… Официальный Токио открыто показал себя пособником неонацизма", — заявила Захарова во время заседания МИД 13 апреля.
13 апреля Япония исключила национальный украинский батальон "Азов" из списка террористических организаций, несмотря на то, что в России на его военнослужащих заведено уголовное дело.
Ранее Япония ввела пакет санкций против России: заморозила активы Сбербанка и "Альфа-банка", запретила ввоз некоторых видов древесины, алкоголя, техники.
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