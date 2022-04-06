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Автор Юлия Миленина

Вице-спикер Совфеда Косачёв: Жириновский обладал даром прогнозирования

Политика

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв заявил, что председатель ЛДПР Владимир Жириновский был одним из ярчайших политиков современности.

Вице-спикер Совфеда Косачёв: Жириновский обладал даром прогнозирования

По словам сенатора, он обладал даром прогнозирования. Косачёв также отметил в эфире телеканала "Россия 24", что работал вместе с Жириновским в Госдуме в четырёх созывах.

"Нельзя не признавать его компетентности, самостоятельности его мышления и действительно удивительный дар прогнозирования", — сказал Косачёв.

Он добавил, что не во всех вопросах соглашался с позициями Жириновского. Однако сенатор признался: председателя ЛДПР будет очень не хватать в современной политической жизни России.

"Это большая утрата для всех нас", — заключил вице-спикер Совфеда.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что лидер ЛДПР Жириновский скончался после долгой и тяжёлой болезни. В пресс-службе партии подтвердили эту информацию.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
Темы лдпр константин косачёв владимир жириновский
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