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Автор Ольга Лебедева

Политолог Михеев: "Штаты задумали сжечь Европу нафиг"

Политика

Политолог Сергей Михеев считает, что Соединённые Штаты вынашивают план большой войны в Европе.

В эфире "России 1" он заявил, что ненависть к России, которая руководит всеми действиями заокеанских политиков, готовит "особое" общественное мнение:

"Хорошо если речь идёт только об оправдании тех проблем, которые приносят бумеранги санкций в Европу. Мол, во всём виноваты русские. Гораздо хуже, если за кулисами готовится большая война Европы с Россией.

Я думаю, что такое возможно. Да, Байден уверяет, что не будет закрывать небо и посылать солдат в бой, да, европейцы боятся войны. Но очень уж похоже, что именно такой проект готовится. И ставка в нём — Европа. Почему бы Штатам не сжечь Европу нафиг, хотя бы частично, в большой войне с Россией?" — рассуждает политолог.

По его словам, России надо послать Европе чёткий сигнал: вы получите ядерный удар по своей территории в случае, если соберёте-таки какой-нибудь миротворческий контингент НАТО и введёте его на Украину.

"Особенно храбрым полякам надо донести: от вашей Варшавы за полсекунды не останется ничего. И храбрых прибалтов просветить: с ними можно разобраться быстрее, чем с Украиной".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы сша европа сергей михеев
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