Politico: Байдену нечего предложить ЕС взамен российской нефти

Предстоящие переговоры президента США Джо Байдена с европейскими лидерами в Брюсселе и Варшаве будут безрезультатны, заявили аналитики издания Politico. По мнению обозревателей, Штатам нечего предложить Евросоюзу взамен российской нефти.

Речь идёт о переговорах, на которых Баден намерен "отговорить" ЕС закупать российское чёрное золото.

"Энергетический кризис для трансатлантических союзников Америки по-прежнему вынуждает администрацию Байдена изменить политику, которая пришла к власти с обещанием перейти от ископаемого топлива к экологически чистой энергии. Как республиканцы, так и европейские лидеры подталкивают Белый дом к тому, чтобы использовать производство энергии в США, чтобы помочь Германии и другим странам снизить свою зависимость от Москвы", — пишет Politico.

Несмотря на это, по мнению аналитиков, у Байдена не выйдет убедить лидеров Европейского союза отказаться от российской нефти, ведь фактически, Америка сама находится в топливном кризисе.