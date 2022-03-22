The Atlantic: без российской нефти США грозит экономический крах

После показательного запрета на закупку российской нефти США не удалось "реабилитироваться", и стране грозит экономический крах, заявил обозреватель Робинсон Мейер.

По его мнению, Белый дом рассчитывал на "сговорчивость" Саудовской Аравии по поставкам, но решение вопроса затянулось. Кроме того, по мнению Мейера, "зелёная энергетика", тоже провалилась.

"Они пытаются получить больше нефти на рынке, как только смогут. Это почти всегда означало, что просить Саудовскую Аравию, которую геология наградила самыми динамичными запасами нефти в мире, а США — оружием на несколько миллиардов долларов, качать и продавать больше нефти", — написал обозреватель в колонке для The Atlantic.

По словам Мейера, переговоры затянулись и теперь США терпит экономические издержки. Как подчеркнул автор, речь идёт о рекордных ценах на топливо.

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