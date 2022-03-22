Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде

Ответ России на недружественные санкции Японии могут принести много проблем, заявили японские пользователи Сети в ответ на материал агентства Kyodo. По мнению читателей, ответные шаги Москвы на заявление премьер-министра Фумио Кисиды, не что иное, как "чёрная метка".

По мнению японцев, то, что Москва решилась на ответный "удар" именно сейчас, говорит о многом.

"Тот факт, что Япония подверглась этому удару именно сейчас, следует признать серьёзной угрозой, вызовом и "чёрной меткой"… Администрация Кисиды должна была проявлять аккуратность в обвинениях и действиях против России", — написал пользователь под статьёй агентства под ником hol.

Многие сочли недружественную обстановку между странами очень рискованной. И Токио необходимо "остановиться".

"В нынешнем положении этого и следовало ожидать. Хотя Япония и не член НАТО, она неотступно следует за Западом и США в своей политике", — указал pfu.

Другие читатели резюмировали, что Москва неоднократно посылала "сигналы и знаки" властям Японии, но они их не рассмотрели.