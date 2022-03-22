США заявили,что поддержат страны НАТО, пославшие войска на Украину

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон "не будет возражать" против решения других стран-членов НАТО направить на Украину войска.

В интервью, опубликованном на сайте американской дипмиссии, отвечая на вопрос о возможной поддержке США предложения Польши направить "миротворческую миссию" НАТО на украинскую территорию, дипломат заявила, что несмотря на то что её страна сама не направит военный контингент, союзные государства, желающие сделать это, получат "поддержку".

"Президент Джо Байден очень ясно дал понять, что мы не будем размещать американские войска на Украине. Мы не хотим, чтобы там всё переросло в войну с Америкой. Но мы будем поддерживать наших союзников по НАТО", — пояснила Томас-Гринфилд.

Напомним, на прошлой неделе зампремьера Польши Ярослав Качиньский заявил, что считает для НАТО "необходимым иметь миротворческую миссию" на Украине.