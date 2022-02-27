Под гимн СССР: в Италии вышли на улицу в поддержку России

В Италии люди вышли на улицу в поддержку России и Донбасса.

Сегодня, 27 февраля, в итальянском Милане прошёл митинг в поддержку Российской Федерации и проводимой специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

А организаторами митинга выступили члены коммунистической партии Неаполя. Отмечается, что колонна с транспарантами "Нет империалистической войне, нет участию Италии в натовской войне" идёт по итальянским улицам под гимн СССР.

В руках митингующих флаги компартии Италии и флаги Новороссии.

Ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Трасс отметила, что ситуация на Украине может перерасти в конфликт с альянсом НАТО.

"Но мы боремся не только ради украинцев, за их суверенитет и право на самоопределение, этот продолжительный конфликт касается свободы и демократии в Европе. Если мы не остановим Путина на Украине, под угрозой окажутся другие: страны Балтии, Польша, Молдова. И это может вылиться конфликтом с НАТО, а мы не хотим этого", — сказала Трасс телеканалу Sky News.

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