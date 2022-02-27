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Автор Дмитрий Плотников

На Украине отлавливают и избивают белорусов и русских

Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев подталкивает Минск к операции по защите граждан РБ.

На Украине отлавливают и избивают белорусов и русских

Он пояснил, что на территории Украины неадекватные люди отлавливают и избивают белорусов и русских.

"Украина как будто подталкивает Белоруссию к спецоперации по защите своих граждан", — сделал заявление президент.

Глава государства угрожающе отметил, что столицу Украины "пока ещё никто не бомбил". Кстати, в эти минуты российские ВС находятся на подступах к Киеву.

Также Лукашенко сказал, что президенту Украины Зеленскому нечего давать советов белорусам относительно выбора на референдуме. Президент Белоруссии заявил, что он должен отвечать за то, что происходит у него в стране.

Напомним, в Белоруссии сегодня, 27 февраля, начался референдум по поправкам к Конституции страны. Поправки гарантируют безопасность президента и одновременно ограничивают сроки действующего главы.

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Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы белоруссия александр лукашенко
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