Глава МИД РФ Лавров заявил о поддержке Западом конфликта в Донбассе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что вооружённый конфликт в Донбассе — единственный, где одна сторона отказывается вступать в диалог с другой, а страны Запада это поддерживают.

"Единственный конфликт, где одна из сторон отказывается разговаривать с другой, и это полностью поддерживается Западом, это конфликт на востоке Украины", — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее в Кремле завершилось заседание Совета безопасности, на котором решался вопрос о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Все члены Совбеза единогласно высказались за признание. Президент России Владимир Путин пообещал огласить своё решение до конца дня.

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