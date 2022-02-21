Президент РФ Путин: вопрос о признании ДНР и ЛНР решится сегодня

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня примет решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР.

В этот же день на заседании Совета безопасности глава государства призвал чиновников, присутствующих на мероприятии, ответить на вопрос о признании ДНР и ЛНР.

По словам Путина, всем понятно, как обстоят дела с переговорным процессом по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Нам нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной Думы к главе государства. Вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", — подчеркнул российский лидер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие чиновники поддержали признание ЛНР и ДНР.

Закрывая заседание Совбеза, Путин сообщил, что услышал мнение коллег и пообещал принять решение по поводу республик Донбасса сегодня, 21 февраля.

Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой о признании республик в статусе демократических, правовых государств.

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