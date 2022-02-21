Пушилин и Пасечник попросили Путина признать независимость ДНР и ЛНР

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать Донецкую Народную Республику как демократическое, правовое государство.

"К сожалению, Минские соглашения никогда не препятствовали Украине нарушать перемирие. Сегодня украинский режим вопреки международным обязательствам решился на силовое решение конфликта. Госдума уже направила обращение к вам. С целью недопущения жертв мирных граждан просим вас признать ДНР как демократическое, правовое государство. Также просим предусмотреть возможность заключения Договора о дружбе, в том числе в военной сфере", — заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

С подобным обращением также выступил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"Мы вынуждены были обратиться к РФ за помощью в организации эвакуации населения. Киевский режим готовится к полномасштабным наступательным действиям. В феврале депутаты Госдумы обратились к вам с просьбой признать жителей Донбасса. Прошу вас признать суверенитет Луганской народной республики", — сказал Пасечник.

Ранее депутаты Госдумы направили президенту РФ Владимиру Путину обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР. Парламентарии полагают, что признание республик будет способствовать обеспечению защиты населения Донбасса от внешних угроз.

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