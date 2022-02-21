EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Пушилин и Пасечник попросили Путина признать независимость ДНР и ЛНР

Мир

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать Донецкую Народную Республику как демократическое, правовое государство.

Пушилин и Пасечник попросили Путина признать независимость ДНР и ЛНР

"К сожалению, Минские соглашения никогда не препятствовали Украине нарушать перемирие. Сегодня украинский режим вопреки международным обязательствам решился на силовое решение конфликта. Госдума уже направила обращение к вам. С целью недопущения жертв мирных граждан просим вас признать ДНР как демократическое, правовое государство. Также просим предусмотреть возможность заключения Договора о дружбе, в том числе в военной сфере", — заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

С подобным обращением также выступил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"Мы вынуждены были обратиться к РФ за помощью в организации эвакуации населения. Киевский режим готовится к полномасштабным наступательным действиям. В феврале депутаты Госдумы обратились к вам с просьбой признать жителей Донбасса. Прошу вас признать суверенитет Луганской народной республики", — сказал Пасечник.

Ранее депутаты Госдумы направили президенту РФ Владимиру Путину обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР. Парламентарии полагают, что признание республик будет способствовать обеспечению защиты населения Донбасса от внешних угроз.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы лнр днр денис пушилин владимир путин леонид пасечник
Новости
Европа не позволит Украине обладать ядерным оружием, заявил посол РФ в Берлине
Киев назвал обстрел Донбасса и нарушение границ России "фабрикой фейков РФ"
Политолог назвал срок, когда может состояться встреча Путина и Байдена
Лавров: РФ не получила подтверждения информации посольства США о риске терактов
Вся Луганская область может остаться без электричества из-за обстрела ТЭЦ
Пушилин и Пасечник попросили Путина признать независимость ДНР и ЛНР
Reuters: в Киеве опровергли данные о нарушении границ РФ диверсантами
Вирусолог допустил окончание пандемии коронавируса к лету этого года
В Польше рассказали о моральной дезориентации Запада и победе России
В посольстве США заявили, что пугают терактами, о которых узнали из газет
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Очевидцы: на улицах Донецка появились танки

Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.

Очевидцы: на улицах Донецка появились танки
ВС Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Мир. Новости мира
ВС Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Политика. Новости и аналитика
Доктор Сосновский описал психологическое состояние Зеленского
Политика. Новости и аналитика
Ситуация обостряется? В Донбасс предложено ввести миротворцев ОДКБ
Александр Артамонов План "Барбаросса-2": американская ядерная боеголовка может быть уже под Харьковом Александр Артамонов Любовь Степушова России не нужен такой посол, как Антонов, тем более в США Любовь Степушова Андрей Мартынюк В Киеве ушли в полный отказ от "Минска" Андрей Мартынюк
Мир. Новости мира
Путин и Лукашенко продолжат проверку сил реагирования из-за ситуации в Донбассе
Мир. Новости мира
В ДНР заявили, что Киев приступил к вторжению: "Объявляем всеобщую мобилизацию"
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Последние материалы
Пушилин и Пасечник попросили Путина признать независимость ДНР и ЛНР
Reuters: в Киеве опровергли данные о нарушении границ РФ диверсантами
Вирусолог допустил окончание пандемии коронавируса к лету этого года
Инъекции Ботокса помогают быстрее поднять на ноги пациентов, переживших инсульт
В Польше рассказали о моральной дезориентации Запада и победе России
В посольстве США заявили, что пугают терактами, о которых узнали из газет
Российские военные уничтожили украинских диверсантов и две БМП у границы РФ
Петербург не успевает строить общественные пространства
Беглов возглавил рейтинг "двоечников"
Сенатор оценил данные Reuters о планах США ввести санкции против банков РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников