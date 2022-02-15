Путин прокомментировал обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Российский лидер Владимир Путин отметил, что призыв Госдумы признать самопровозглашённые ЛНР и ДНР свидетельствует о том, что депутаты чувствуют общественное мнение и ориентируются на своих избирателей, сообщает РИА Новости.

Он также добавил, что очевидно, что большинство жителей России сочувствует жителям Донбасса и поддерживает их.

"Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", — пояснил Владимир Путин.

Ранее Госдума приняла решение направить президенту РФ Владимиру Путину обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР. Российские депутаты полагают, что признание самопровозглашённых республик будет способствовать обеспечению защиты населения Донбасса от внешних угроз.

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