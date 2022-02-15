Шольц испугался, что Россия признает ДНР и ЛНР: это политическая катастрофа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР будет настоящей политической катастрофой. Такое мнение немецкий политик выразил после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во вторник, 15 февраля, Госдума приняла проект обращения к российскому президенту с просьбой признать независимость ЛДНР.

"Если парламент примет то, что было предложено и это станет реальностью, конечно, это будет означать нарушение минских договорённостей. Это будет означать, что процесс прервётся и это будет политической катастрофой", — передаёт РИА Новости слова канцлера.

Ранее украинский военный эксперт, бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что если Россия сейчас признает ЛНР и ДНР, то это будет идеальная ситуация для Киева.

"Это мгновенный выход из Минска по причине действий российской стороны. И всё! Всё, дальше остаются чисто санкции и никаких требований к Украине. Это идеальная для нас ситуация. Если они это сделают, я обещаю Владимиру Владимировичу бутылку коньяка переслать от благодарного украинского народа", — высказался он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен