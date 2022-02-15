Володин: обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР направят незамедлительно

Госдума приняла решение направить президенту РФ Владимиру Путину обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР.

По информации пресс-службы Госдумы, во вторник депутаты поддержали проект постановления об обращении к главе государства.

"Обращение к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно", — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

Как сообщил парламентарий, в Госдуме полагают, что признание самопровозглашённых республик будет способствовать обеспечению защиты населения Донбасса от внешних угроз.

"Киев не соблюдает Минские договорённости. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке", — отметил Володин.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Москвой ДНР и ЛНР будет воспринято в Киеве как выход РФ из Минских соглашений.

В свою очередь в Верховной раде заявили, что признание РФ самопровозглашённых республик даст право Киеву отказаться от выполнения Минских договорённостей.

Напомним, во вторник Госдумой рассмотрены два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ с призывом признать ДНР и ЛНР. Один из проектов предусматривал направление обращения к Путину сразу после одобрения депутатами, другой предполагал предварительную его передачу в МИД для консультаций.

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