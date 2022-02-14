Комитет Госдумы поддержал проекты постановления о признании ДНР и ЛНР

В профильном комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержали два варианта постановления об обращении палаты к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР.

Оба проекта направили в Совет Думы, сообщает ТАСС. За первый вариант постановления в комитете проголосовали три человека.

Второй вариант предусматривает проведение дополнительных консультаций с представителями МИД РФ по поводу соблюдения международных договорённостей, в том числе Минских соглашений. Он тоже получил три голоса. Лишь после согласования со специалистами из внешнеполитического ведомства все необходимые документы передадут президенту РФ на рассмотрение.

"Авторы второго постановления полагают, что консультации с МИД ускорят процесс", — сказал источник издания.

Главе РФ Путину предложат рассмотреть республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

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