Кулеба: Киев сочтёт признание Москвой ДНР и ЛНР выходом РФ из Минских соглашений

Признание российскими властями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик будет расценено Киевом как выход РФ из Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Относительно возможного признания российской Думой так называемых "Л/ДНР"… В случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договорённостей со всеми сопутствующими последствиями", — цитирует главу МИД "Интерфакс".

В Верховной раде Украины сочли, что в случае признания РФ самопровозглашённых республик Киев получит право отказаться от выполнения Минских соглашений.

"Госдума получила команду признать псевдореспублики. Таким образом Россия завершает разрушение Минских соглашений, тем самым даёт Украине полное право отказаться от своих обязательств", — приводит РИА Новости заявление сопредседателя фракции партии "Европейская солидарность" Артура Герасимова.

Рада приняла обращение к международному сообществу с призывом не признавать решения РФ, связанные с признанием независимости ДНР и ЛНР.

"Верховная рада Украины … призывает не признавать любые решения РФ, которые будут касаться признания независимости самопровозглашённых образований … Донецкой и Луганской областей", — цитирует обращение Рады ТАСС.

Госдума планирует 15 февраля рассмотреть два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать ДНР и ЛНР. Один из вариантов предусматривает направление обращения к главе государства сразу после одобрения депутатами, другой предполагает предварительную его передачу в МИД для консультаций.

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