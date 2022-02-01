Посольство России в США: Москва не встанет "по стойке смирно" из-за санкций

Россия не "встанет по стойке смирно" из-за угроз Вашингтона о введении новых санкций в отношении Москвы, заявили в российском посольстве в США. В дипмиссии подчеркнули, что именно американская сторона нарушает "принципы неделимости безопасности".

Как отметили в посольстве, Россия не нарушает ни одного закона располагая военных на своей территории и перемещая их, опять же, в границах своего государства.

"Таким образом, генератором напряжённости является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций", — говорится в сообщении на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что именно США снабжает Украину летальным оружием и подогревает стремление президента Незалежной Владимира Зеленского решить вопрос с Донбассом "силовым путём".

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