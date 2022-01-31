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Автор Ирина Гусакова

Политолог: "США одумаются, когда Россия и Китай станут мощным военным альянсом"

Мир

На этой неделе стоит ожидать новой сессии переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США. Об этом накануне сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, пояснив, что готовится встреча Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Процесс явно затягивается, при этом на него наслаивается и военная истерия вокруг Украины. Складывается впечатление, что стороны ведут тонкую дипломатическую игру со своими целями, а Украина тут выступает просто как пешка в чужих руках.

США объявили Россию врагом

Чего стоит ждать от новых переговоров РФ с США?

Как пояснил в интервью Pravda.Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, Россия явно ждёт от Соединенных Штатов дополнительных разъяснений по поводу безопасности, которая связана с расширением НАТО. Возможно, что США на сегодняшний день будет очень трудно письменно изложить, каким образом вступление Украины или Грузии в НАТО может что-то им улучшить или способствовать укреплению их безопасности.

Также не стоит сбрасывать со счетов и судьбу Минских договоренностей. Владимир Васильев отмечает, что это самый главный момент. Действия России, которая предпринимает шаги, связанные с возможными поставками вооружения республикам ЛНР и ДНР, расцениваются американцами как форма мягкого отказа от Минских соглашений. Хотя такой шаг можно было бы расценивать, наоборот, как способ побудить Киев к выполнению Минских соглашений. Поэтому для российской стороны все-таки важно прояснить один очень важный момент: будут ли Соединенные Штаты оказывать давление на Киев, чтобы он действительно продвигался в сторону выполнения этих договоренностей.

"От того, каким образом поведут себя в этом вопросе США, будет многое что зависеть. Может быть, действительно, Соединенные Штаты хотели оказать давление на Киев, а возможно, это политическая игра или уловка. Дело в том, что последняя пресс-конференция Лаврова, проведенная в пятницу, в этом плане как бы оставила двойственные впечатления. С одной стороны, может быть, Вашингтон и подталкивает Киев к каким-то дипломатическим переговорам, но, с другой стороны, это все происходит в непонятной завуалированной форме, поэтому вполне можно назвать разновидностью политической игры. И в ходе прямых переговоров очень важно прояснить эту ситуацию", — отмечает эксперт.

Также немаловажный фактор — насколько Соединенные Штаты далеко готовы идти в предоставлении тех гарантий, о которых сообщили российской стороне. Для российской стороны тоже важно понять, насколько тверды американцы в своей установке. Потому что, судя по последним заявлениям Лаврова, нас позиция американцев не устраивает.

Если Соединенные Штаты подтвердят свой отказ вести переговоры по поводу расширения НАТО, то, возможно, здесь уже ставится под вопрос сама идея дальнейших переговоров. Либо, может быть, Соединенные Штаты готовы этот вопрос обсуждать в той или иной форме в зависимости от меняющейся ситуации. Американцы занимают пока противоречивую позицию: и "да, и "нет", и шаг вперед. Стремились ли они забалтывать эту проблему либо для себя еще не решили, каким образом им действовать? Но российская сторона хотела бы получить твердый ответ: "да" или "нет".

Есть еще один вопрос, который, безусловно, будет обсуждаться, — это состояние дипломатических отношений. Ведь буквально сразу после встречи с Блинкеном американцы предписали 27 дипломатам покинуть Вашингтон, что в посольстве России расценили как враждебный шаг со стороны Вашингтона. Российская сторона не будет медлить с ответными мерами после того, как будут проведены конкретные переговоры.

Россия, Китай, США

Как будут договариваться с Россией по Украине?

"Возникает вопрос, будут ли Соединенные Штаты все-таки договариваться с Россией в отношении Украины, правда, без самой Украины. Потому что создавалось впечатление, что Штаты беседуют с российской стороной, не очень-то привлекая Украину, но в то же время иногда прячутся за украинские спины, говоря, что вот это они сделать не могут, потому что есть Украина и есть обязательства учитывать ее интересы. Тут есть своя тонкость, потому что 30 декабря, когда Путин говорил с Байденом, он вроде бы дал ясно понять, что российская сторона исходит из того, что самый лучший формат переговоров — "как мы решим, так и будет". Здесь Штаты заняли двойственную позицию. С одной стороны, вроде бы Байден обещал, что так оно и будет. Но потом американская дипломатия все переиначила, создается впечатление, что в Вашингтоне сами не знают, что делать. Белый дом считает одно, а Госдеп считает по-другому", — отмечает эксперт.

Но Россия не ставит перед собой цель ведения переговоров ради переговоров. Поэтому пока неясно, будут ли они продолжены или на них уже поставят крест. Возможно, будет не лишней встреча Путина и Байдена. Ведь точку с запятой должны поставить именно президенты в очной ставке.

"Если мы окончательно поставим точку в дипломатических переговорах с США, то сразу встанет вопрос о втором фронте. Если Россия все-таки перейдет к так называемому военно-техническому ответу, тогда Китай может после окончания Олимпийских игр открыть в Азии второй фронт. И понимание этого может заставить американцев уже действительно чесать репу и думать, что делать. Потому что американцы пока не очень склонны связывать проблему синхронных действий России и Китая. У них господствует представление, что Россия движется по собственной траектории, а Китай по собственной и что это пока не связано. Может быть, они скоро убедятся, что это не так", — резюмировал Владимир Васильев.

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Темы украина сергей лавров энтони блинкен владимир васильев владимир зеленский минские соглашения
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