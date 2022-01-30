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Автор Екатерина Широкова

Пушков оценил отказ Венгрии разместить у себя дополнительный контингент НАТО

Политика

Несмотря на "наскоки" Киева и критику со стороны США, Венгрия отказалась размещать дополнительный контингент военных НАТО у себя на территории. По словам председателя комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совета Федерации Алексея Пушкова, страны планомерно заявляют о нежелании "ввязываться" в конфликт.

Пушков оценил отказ Венгрии разместить у себя дополнительный контингент НАТО

Как подчеркнул сенатор, кроме того, что государства отказываются посылать своих солдат, они не планируют направлять и оружие на территорию Незалежной, несмотря на декларацию НАТО.

"Декларации о политическом единстве союзников по НАТО — это одно. Но Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт", — написал Пушков в своём Telegram. — "Венгрия не обнаружила утечки дополнительных войск НАТО на своей территории — таков ответ Будапешта на запрос США. К этому Хорватия и Болгария заявили, что не пошлют ни одного своего солдата воевать за Украину".

Ранее российский политик объяснил, зачем США "истерия" вокруг Украины. По мнению Пушкова, "раздуть конфликт" необходимо для того, чтобы увеличить военное присутствие в странах, граничащих с Россией, а также в Чёрном море.

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Темы сша нато венгрия украина алексей пушков
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