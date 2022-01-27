Пушков ответил на призыв Столтенберга к России о выводе войск из Украины

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, который снова призвал Россию "вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии", которые якобы размещены там без согласия этих стран, не имеют смысла. Такое мнение высказал российский сенатор, публицист Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Политик заметил, что во-первых, Абхазия и Южная Осетия — это уже не Грузия, а проживающие там народы захотели отделиться, как в свое время косовары. И тогда Сербия не спрашивала НАТО.

Во-вторых, российские миротворцы находятся в Приднестровье, чтобы там не возобновился конфликт, их присутствие горячо поддержали полмиллиона жителей Приднестровья, из которых более 220 тысяч — граждане России, добавил журналист.

Сенатор напомнил, что власти Молдавии не справились в свое время, не нашли выход из ситуации и не могут найти его до сих пор. Поэтому там Россия защищает мир и своих граждан. А на Украине и вовсе нет российских войск.

Политик попросил Столтенберга "начать с себя", а именно — выступить с призывом к США вывести войска из Сирии, где они находятся вопреки законным властям страны; призвать сделать то же самое Турцию; потребовать от США закрытия Гуантанамо; вывести войска НАТО из Косова, и так далее.

"А пока трудно воспринимать его заявления всерьез: вопиющий двойной стандарт лишает их всякого смысла", — заключил Пушков.

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