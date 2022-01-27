Как только Россия решится дать реальный военный ответ на провокации Запада – коалиция западных стран тут же развалится. Такое мнение высказал немецкий политолог, журналист Александр Сосновский в своем Telegram-канале.
Надежды идеологов «давления до развала» на то, что Европа наденет мундиры и пойдет на восточный фронт, несостоятельны, считает эксперт. Он назвал две причины этого.
«Во-первых, каски уже Украине отдали. Во-вторых, они никогда не променяют сытую, хотя и оскудевшую жизнь на бомбоубежища», - заметил аналитик.
Автора поста поддержали и подписчики канала. Свое мнение по этому поводу они высказали в комментариях.
«Удивляет наглость и хамство коллективного Запада! Почему? Не боятся превентивного ядерного удара по центрам управления вооружённой провокации против России и её безопасности?», - задал вопрос vova kasko.
«Они не собираются воевать сами. Они весь бывший СССР хотят натравить на Россию, о чем вчера Столтенберг сказал на пресс- конференции», - высказал мнение /Стопервый/.
«Отправьте для начала Столтенбергу гиперзвуковую болванку. По-другому не получится», - добавил А С.
«К сожалению, Европа знает войну, а большой брат нет, вот опять хочет выйти из воды сухим. Не думаю, что получится. На ринг!!!» - призвала Нина
«Представителям НАТО стоит вспомнить последствия военной агрессии против России, мы никогда не проигрываем, в каком бы состоянии не находились наши вооруженные силы», - заключил Бакланчик.
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