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Автор Олег Артюков

Пушков объяснил истерию США о "вторжении России на Украину" 

Мир

Сенатор Алексей Пушков поделился мнением, почему США раздувают истерию о "вторжении России на Украину". По его мнению, дело в планах по наращиванию военного присутствия в соседних с Россией странах.

Пушков объяснил истерию США о "вторжении России на Украину" 

"Судя по всему, наращивание военного присутствия США в соседних с Россией странах НАТО состоится независимо от переговоров между Москвой и Вашингтоном по безопасности в Европе и контролю над вооружениями, если они и начнутся. Иначе зачем была чудовищная истерия о "неминуемом вторжении" России на Украину? Чтобы создать политические условия для наращивания военного присутствия США в регионе, включая Чёрное море", — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Заявления о якобы возможности вторжения России на Украину тиражируются на Западе уже несколько месяцев. Ведущую роль здесь играют американские официальные лица и пресса. Именно с их подачи эта "история" и была раскручена. И её постоянно подпитывают официальные представители Белого дома, Пентагона и госдепартамента. Дня не проходит, чтобы они не рассказали что-нибудь ещё о "российском вторжении".

С тем, что Россия якобы готовит нападение на Украину, не согласны даже в Киеве. Сегодня в Верховной раде на эту тему вновь высказался украинский министр обороны Алексей Резников. Он насчитал на границе с Украиной около 112 тысяч российских военнослужащих. По его словам, вместе с морской и авиационной компонентой их число достигает около 130 тысяч.

"В апреле прошлого года боевой компонент, который стягивала Россия, составлял 126 тысяч лиц. Итак, количество тогда и сейчас соизмеримо. Несоизмерима реакция", — сказал Резников во время "часа вопросов к правительству" в Верховной раде.

По его словам, сегодня не наблюдается никаких действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило прошлой весной.

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Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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