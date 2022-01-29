Джонсон намерен "переговорить" с Путиным на следующей неделе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен созвониться с лидером России Владимиром Путиным на следующей неделе, заявили в канцелярии главы британского правительства. Согласно информации ведомства, речь пойдёт об "украинском конфликте".

Как отметили в канцелярии, Джонсон "настроен решительно" и намерен обсудить меры "сдерживая", чтобы не допустить "кровопролития" в странах Европы.

"Когда он будет говорить с президентом Путиным на следующей неделе, он подчеркнёт необходимость для России отступить и вступить в диалог по дипломатической линии", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, источник в правительственных кругах Великобритании сообщил российскому агентству о том, что Джонсон намерен "посетить регион" в ближайшие дни. Правда, куда конкретно собирается премьер-министр, инсайдер не уточнил.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен посетить Москву и встретиться с Сергеем Шойгу. На повестке дня, всё так же вопрос "эскалации Незалежной".

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