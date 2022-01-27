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Автор Екатерина Широкова

The Times: Уоллес приедет в Москву и расскажет, что "украинцы будут сражаться"

Мир

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что точно намерен посетить Москву в ближайшие дни и встретиться с Сергеем Шойгу. По его словам, от предстоящего визита "оптимизма" он не испытывает.

The Times: Уоллес приедет в Москву и расскажет, что "украинцы будут сражаться"

Уоллес заявил, что намерен обсудить напряжённость вокруг Украины и донести до России взгляды на ситуацию так, чтобы "русские поняли".

"Я хочу, чтобы русские поняли, что украинцы будут сражаться, а Россия рискует своей экономикой, рискует оказаться в изоляции и что это не то наследие, которое президент Путин хотел бы оставить о себе в памяти потомков", — цитирует министра The Times.

Кроме того, Уоллес подчеркнул, что Великобритания могла бы разместить больше "сухопутных, морских и воздушных сил" на территории Незалежной, но по согласованию с НАТО.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявлял, что правительство страны планирует провести переговоры с Москвой по "украинскому конфликту". Как подчеркнул политик, "наивно предполагать, что Россию можно смягчить изменениями в архитектуре европейской безопасности".

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Великобритания рвет связи с Россией
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина сергей шойгу великобритания
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The Times: Уоллес приедет в Москву и расскажет, что "украинцы будут сражаться"
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