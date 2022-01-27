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Автор Ольга Лебедева

Куба и Латинская Америка входят в российский блок противников НАТО

Политика

Президент России Владимир Путин договорился с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа о развитии партнерских отношений в ряде областей, включая активизацию военного сотрудничества.

Куба и Латинская Америка входят в российский блок противников НАТО

Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Выступая в Госдуме, Лавров рассказал, что Путин недавно провел телефонные переговоры с лидерами трех центральноамериканских стран и что они договорились работать вместе для укрепления своего стратегического сотрудничества.

На вопрос о перспективах расширения военного сотрудничества с тремя странами Лавров ответил:

“В ближайшем будущем мы рассчитываем на регулярные заседания соответствующих комитетов”.

Напомним, ранее о готовности Венесуэлы поддержать Россию в случае углубления ситуации и перехода переговорного процесса в военную плоскость сообщил наш посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Таким образом, истерия, направленная Западом против России - очень на то похоже - сыграла на руку Москве, обозначив потенциальных союзников в затянувшемся противостоянии с НАТО:

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Темы куба россия венесуэла никарагуа сергей лавров владимир путин
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