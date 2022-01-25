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Автор Ольга Лебедева

Генерал Куликов: Лояльные РФ страны мира могут образовать блок похлеще НАТО

Политика

В скором будущем американский политикум начнёт приходить в себя, избавляясь от ничем не обоснованной в реальной жизни русофобии. Молодые политики, которые придут на смену действующим властям, поймут: Москва не претендует на мировое доминирование — ей нужны только гарантии безопасности.

Генерал Куликов: Лояльные РФ страны мира могут образовать блок похлеще НАТО

Так считает российский генерал Анатолий Куликов, экс-глава МВД.

В интервью каналу "ОСН" Президент Клуба военачальников напомнил, что ещё совсем недавно у России "в армии всё было сложно", но теперь она обретает былую мощь. И самое лучшее тому свидетельство, что "к нам (России. — Прим. ред.) сейчас возвращаются те страны третьего мира, которые в советское время были к нам лояльны":

"Ситуация — все же помнят — изменилась после событий в Сирии… И вот теперь караванами пошли к нам лидеры ближневосточных и центрально-азиатских — не только бывших советских, но и тех, что подальше — Саудовская Аравия, Эмираты, Катар и так далее. Все пошли. Не на поклон, конечно. Но на Востоке чтут силу.

И тот же Иран, ряд арабских стран, часть стран Южной Америки. Да если всё это совокупить, то это блок похлеще НАТО получится", — констатирует генерал Куликов, отмечая, что даже при такой "силовой поддержке" Россия озабочена исключительно безопасностью.

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Новая стратегия НАТО по сдерживанию России
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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