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Автор Ольга Лебедева

Sohu: семь стран точно будут воевать с США на стороне России

Мир

Если конфликт между Москвой и Вашингтоном перерастёт в военный, Россию поддержат как минимум семь стран.

Такой прогноз озвучило издание Sohu.

По мнению китайских экспертов, на которых ссылается газета, "за Россию" встанут:

  • Сирия,
  • Казахстан,
  • Армения,
  • Белоруссия,
  • Узбекистан,
  • Туркменистан
  • и Таджикистан.

Аналитики из Поднебесной напомнили, что большинство из этих стран были республиками СССР и сохранили "неплохие отношения с Москвой":

"Такая поддержка, умноженная на боевые возможности российских ВС, позволяет Москве рассчитывать на успех в противостоянии с американской стороной. Впрочем, рассеять силы НАТО Россия сможет в паре с одной лишь Белоруссией".

К слову, напомним, что ранее правительство Венесуэлы заверило российского посла в Каракасе в готовности "помочь всем, чем сможет".

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