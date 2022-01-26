Если конфликт между Москвой и Вашингтоном перерастёт в военный, Россию поддержат как минимум семь стран.
Такой прогноз озвучило издание Sohu.
По мнению китайских экспертов, на которых ссылается газета, "за Россию" встанут:
Аналитики из Поднебесной напомнили, что большинство из этих стран были республиками СССР и сохранили "неплохие отношения с Москвой":
"Такая поддержка, умноженная на боевые возможности российских ВС, позволяет Москве рассчитывать на успех в противостоянии с американской стороной. Впрочем, рассеять силы НАТО Россия сможет в паре с одной лишь Белоруссией".
К слову, напомним, что ранее правительство Венесуэлы заверило российского посла в Каракасе в готовности "помочь всем, чем сможет".
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