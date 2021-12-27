МИД: вопрос о вхождении Украины в НАТО имеет для России большое значение

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что вопрос о возможном членстве Украины в Североатлантическом альянсе имеет для РФ столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины.

По его словам, в текущей геополитической ситуации начинают играть "совсем другие факторы". Дипломат подчеркнул: люди, которые утверждают, что сегодня опять Россию нужно "поставить в угол, как провинившегося двоечника в классе", не понимают последствий такого отношения.

"Они как-то утратили чувство реальности, чувство здравого смысла. Надеюсь, они не утратили чувство самосохранения при этом. Вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины", — сказал Рябков в интервью изданию "Международная жизнь".

Ранее в Министерстве иностранных дел сообщали, что НАТО пытается превратить Украину в военный плацдарм против РФ.

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