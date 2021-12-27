МИД: главной темой совета Россия — НАТО должны стать гарантии безопасности

Представители Североатлантического альянса предложили созвать совет Россия — НАТО 12 января. По словам замглавы МИД Александра Грушко, во время встречи нужно обсудить вопросы, связанные с гарантиями безопасности.

Дипломат также отметил, что сейчас формируется повестка предстоящего мероприятия, однако перед этим предстоит выяснить, каким образом РФ будет участвовать в работе совета.

Грушко подчеркнул: из-за недружественных действий НАТО у России не осталось ни одного аккредитованного дипломата или военного представителя в Брюсселе.

При этом он убеждён, что главной темой совета станут предложения Москвы по гарантиям безопасности, передаёт РИА Новости. В Министерстве иностранных дел надеются, что делегация из РФ всё-таки поедет в Брюссель на переговоры.

"Мы исходим из того, что предметом рассмотрения будут все наши предложения, включая нерасширение НАТО", — заключил дипломат.

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