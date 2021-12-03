Лукашенко: "Белоруссия никогда не станет Украиной"

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что западные политики требуют от Минска стать похожим на Украину в плане "дипломатических перспектив". Однако, по его словам, такого никогда не произойдёт.

На совещании по социально-экономическому развитию страны президент Белоруссии подчеркнул, что сначала Запад обращался к нему с претензиями, а затем уже перешёл к более жёстким требованиям и ультиматумам, передаёт "СБ. Беларусь сегодня".

"Чётко два года назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной", — сказал Лукашенко.

Он добавил, что каналы, по которым ведутся подобные диалоги, всё ещё сохраняются.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обрушился с критикой на Лукашенко из-за того, что белорусский президент признал Крым частью России. В случае юридического закрепления этой позиции он пообещал принять "болезненные меры" в отношении Белоруссии.

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