Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что западные политики требуют от Минска стать похожим на Украину в плане "дипломатических перспектив". Однако, по его словам, такого никогда не произойдёт.
На совещании по социально-экономическому развитию страны президент Белоруссии подчеркнул, что сначала Запад обращался к нему с претензиями, а затем уже перешёл к более жёстким требованиям и ультиматумам, передаёт "СБ. Беларусь сегодня".
"Чётко два года назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной", — сказал Лукашенко.
Он добавил, что каналы, по которым ведутся подобные диалоги, всё ещё сохраняются.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обрушился с критикой на Лукашенко из-за того, что белорусский президент признал Крым частью России. В случае юридического закрепления этой позиции он пообещал принять "болезненные меры" в отношении Белоруссии.
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