Экс-депутат Рады Черновол: "Лукашенко фактически объявил Украине войну"

Экс-депутат Рады Тарас Черновол заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко фактически объявил войну Украине, признав Крым частью РФ.

По его словам, заявление главы Белоруссии является "прямым ударом" по безопасности Украины. В статье для издания "Главред" Черновол подчеркнул, что после признания полуострова Белоруссией российским, власти РФ смогут избежать дальнейших санкций.

Экс-депутат Рады призвал отреагировать на проблемную ситуацию. Как отметил политик, нужно отозвать украинского посла из Минска и сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии. Такие же действия Киев предпринимал в отношении Москвы в 2014 году, напомнил экс-парламентарий.

"Украине, со своей стороны, надо определяться — с достоинством ли считать Крым незаконно оккупированным или с этим тихонько смириться", — написал Черновол.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лукашенко де-факто и де-юре признал полуостров российским. По мнению дипломата, дополнительных юридических документов для подтверждения этой позиции принимать не нужно.

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