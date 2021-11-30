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Немецкий политолог: Германия хочет подготовить "декабристов" для России

Политика

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал намерение нового правительства ФРГ разрешить посещение страны без виз гражданам России в возрасте до 25 лет. По его мнению, таким образом немцы хотят учить россиян демократии.

Немецкий политолог: Германия хочет подготовить "декабристов" для России

О намерении нового коалиционного правительства предпринять такой шаг стало известно на прошлой неделе. Впрочем, пока официально эта инициатива никак не оформлена. Да к тому же и правительство, в состав которого входят социал-демократы, "зелёные" и свободные демократы, пока не приступило к работе. Подчёркивалось также, что этот шаг властям Германии надо будет ещё согласовать с Евросоюзом.

Александр Рар считает возможное решение об отмене виз для молодых жителей России правильным шагом. По его мнению, "нонсенсом" является то, что молодые украинцы, молдаване, грузины могут посещать ФРГ без виз, хотя экономическое положение их стран значительно хуже, чем в России.

"Поэтому бояться того, что из РФ многие убегут на Запад, глупо. Это абсурд, в этом нет никакой логики! Вместе с тем немцы, конечно, хотят и дальше учить россиян демократии. Они считают, что это нужно попытаться сделать как раз через молодое поколение. Им нужно показать, как прекрасно живут люди на Западе, чтобы потом эту модель жизни переложить бы на Россию. По мне, так произошло с декабристами: молодые офицеры вернулись из Европы в царскую Россию и захотели там резких перемен", — сказал эксперт "Московскому комсомольцу".

Отметим, что и в политике Евросоюза в целом подчёркивается стремление к развитию контактов с российским гражданским обществом. Составной частью этого является как раз введение безвизового режима для определённых категорий граждан России. И в первую очередь речь идёт именно о молодёжи.

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Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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