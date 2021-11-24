Новые власти Германии выступили за частичную отмену виз с РФ

Новое правительство Германии хочет предоставить отдельным группам граждан РФ возможность въезжать в ФРГ без виз. Об этом сообщается в коалиционном договоре, где отмечены основные пункты политической повестки будущего кабмина.

"Мы хотим создать возможности для безвизовых поездок из России в Германию для особенно важных целевых групп, например для молодых людей младше 25 лет", — цитирует документ РИА Новости.

Также в договоре указано, что Германия снимет санкции с РФ после полного выполнения минских договоренностей, "прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия в Восточной Украине и незаконной аннексии Крыма".

Социал-демократическая партия Германии, "Зелёные" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после выборов в бундестаг 26 сентября. Если они договорятся, то новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, который сменит на посту Ангелу Меркель, руководившую Германией 16 лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.