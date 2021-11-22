Захарова: ситуация на белорусско-польской границе — пример информационной войны

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация на белорусско-польской границе представляет собой образец информационной войны.

Во время экспертно-медийного форума в МИА "Россия сегодня" она заострила внимание на разных трактовках событий в иностранных СМИ.

"То, что мы сейчас видим на белорусско-польской границе, является образцом, показательным примером информационной войны", — сказала Захарова.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши остаётся напряжённой с 8 ноября, когда туда направились порядка 2 тысяч нелегальных мигрантов, в том числе женщины и дети.

В белорусских СМИ негативно оцениваются жестокие действия со стороны польских силовиков по отношению к беженцам, в то время как польские издания регулярно сообщают о том, что Александр Лукашенко намерен вооружить мигрантов и помочь им прорваться в страны ЕС. Именно его власти Литвы, Латвии и Польши обвиняют в создании кризисной ситуации.

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