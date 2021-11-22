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Вишеградская группа обсудит миграционный кризис на польско-белорусской границе

Политика

Вишеградская "четвёрка", в состав которой входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, соберётся в Будапеште для обсуждения способов борьбы с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

Вишеградская группа обсудит миграционный кризис на польско-белорусской границе

Как сообщил пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер в эфире канала Polsat, встречу инициировал Матеуш Моравецкий, который обеспокоен складывающейся геополитической обстановкой.

Ранее премьер Польши организовал европейское турне. Переговоры Моравецкого с главами других стран, по словам Мюллера, необходимы для подготовки к отражению "угрозы с востока". При этом в качестве главных агрессоров рассматриваются Белоруссия и Россия. В рамках своего турне премьер-министр уже посетил Литву, Латвию и Эстонию.

"На этой неделе будет ещё несколько государств. Мы начинаем от стран нашего региона, которые сильнее других находятся под угрозой геополитических последствий из-за действий Белоруссии и РФ", — заключил пресс-секретарь польского правительства.

8 ноября к границе Белоруссии и Польши пришли порядка 2 тысяч нелегальных мигрантов, в том числе женщины и дети. Многие из них по-прежнему намерены попасть в страны ЕС. Польские власти отказываются пускать беженцев в страну.

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Мигранты в Белоруссии и Польше: никто не имеет права нарушать границы чужой страны
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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